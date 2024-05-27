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Лолита Милявская обратилась к подписчикам с неожиданным вопросом

певица обратилась к подписчикам, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 20:36 Фото: Instagram/lolitamilyavskaya
27 мая российская певица Лолита Милявская через социальные сети обратилась к подписчикам с неожиданным вопросом. Она попросила совета у своих поклонников, сообщает Zakon.kz.

Видео она опубликовала в Instagram.

"Я никогда с таким к вам не обращалась. Вопрос от пенсионерки Милявской. Ко мне на балкон повадились птицы, начали выбрасывать землю из цветочных горшков, загадили весь балкон. Я устала его практически каждый день убирать. Уже горшки цветами засадила. Вы мне можете объяснить, что они там могут искать и как с этим бороться?" – спросила у подписчиков певица.

Пользователи Сети стали делиться опытом со всего мира.

– Не знаю, какие птицы у вас безобразничают, но в Португалии голубей отпугивают (голубей много, и они загаживают балконы и подоконники) тем, что вешают на балконах диски (CD), они блестят и птицы их боятся.

– В Париже на всех подоконниках гвозди острием вверх торчат и птицы не садятся.

– Они ищут там червей своим птенцам. Поставьте им корм и воду.

– Птицы пытаются очистить себе территорию под гнезда. Ни в коем случае ни поите и не кормите. Иначе балкон будет их территорией. Повесьте пару дисков на шнурках. Блеск и мерцание птицу отгонят.

– Лолита, здравствуйте. Заверните горшок фольгой. Мы так избавились от голубей.


Ранее сообщалось, что артистка столкнулась с травлей и угрозами организаторам ее выступлений, начавшимися после "голой вечеринки" блогера Насти Ивлеевой. Лишенная концертов российская дива заявила, что рассчитывает на пенсию. Впервые после "голой" вечеринки Лолита вышла на публику 13 марта.

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