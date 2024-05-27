Лолита Милявская обратилась к подписчикам с неожиданным вопросом
Видео она опубликовала в Instagram.
"Я никогда с таким к вам не обращалась. Вопрос от пенсионерки Милявской. Ко мне на балкон повадились птицы, начали выбрасывать землю из цветочных горшков, загадили весь балкон. Я устала его практически каждый день убирать. Уже горшки цветами засадила. Вы мне можете объяснить, что они там могут искать и как с этим бороться?" – спросила у подписчиков певица.
Пользователи Сети стали делиться опытом со всего мира.
– Не знаю, какие птицы у вас безобразничают, но в Португалии голубей отпугивают (голубей много, и они загаживают балконы и подоконники) тем, что вешают на балконах диски (CD), они блестят и птицы их боятся.
– В Париже на всех подоконниках гвозди острием вверх торчат и птицы не садятся.
– Они ищут там червей своим птенцам. Поставьте им корм и воду.
– Птицы пытаются очистить себе территорию под гнезда. Ни в коем случае ни поите и не кормите. Иначе балкон будет их территорией. Повесьте пару дисков на шнурках. Блеск и мерцание птицу отгонят.
– Лолита, здравствуйте. Заверните горшок фольгой. Мы так избавились от голубей.
Ранее сообщалось, что артистка столкнулась с травлей и угрозами организаторам ее выступлений, начавшимися после "голой вечеринки" блогера Насти Ивлеевой. Лишенная концертов российская дива заявила, что рассчитывает на пенсию. Впервые после "голой" вечеринки Лолита вышла на публику 13 марта.