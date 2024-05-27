Лолита Милявская обратилась к подписчикам с неожиданным вопросом

Видео она опубликовала в Instagram.

Пользователи Сети стали делиться опытом со всего мира.

– Не знаю, какие птицы у вас безобразничают, но в Португалии голубей отпугивают (голубей много, и они загаживают балконы и подоконники) тем, что вешают на балконах диски (CD), они блестят и птицы их боятся.

– В Париже на всех подоконниках гвозди острием вверх торчат и птицы не садятся.



– Они ищут там червей своим птенцам. Поставьте им корм и воду.

– Птицы пытаются очистить себе территорию под гнезда. Ни в коем случае ни поите и не кормите. Иначе балкон будет их территорией. Повесьте пару дисков на шнурках. Блеск и мерцание птицу отгонят.

– Лолита, здравствуйте. Заверните горшок фольгой. Мы так избавились от голубей.