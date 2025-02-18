#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
498.75
523.09
5.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
498.75
523.09
5.46
Общество

Систему прогнозирования паводков запустили в Казахстане

Паводки, паводки в Костанайской области, паводки в РК, паводки в Казахстане, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, потопы в области, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 10:20 Фото: akorda.kz
В Казахстане в промышленную эксплуатацию ввели систему прогнозирования паводков, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 февраля 2025 года заявили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.

"Система прогнозирования и моделирования паводков Tasqyn введена в производственную эксплуатацию. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел аппаратное совещание по вопросам подготовки к паводковому периоду", – говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Фото: пресс-служба МВРИ РК

По данным ведомства, на сегодня ведется моделирование паводков по 142 гидропостам на 128 участках рек. 114 специалистов бассейновых инспекций и филиалов "Казводхоза" ведут ежедневный мониторинг данных по гидропостам и вносят их в систему.

"Система Tasqyn интегрирована в глобальную систему оповещения о наводнениях GloFAS. Окончательный прогноз на паводковый период 2025 года Tasqyn даст в начале марта".Пресс-служба МВРИ РК

Как сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, помимо подготовки к паводку внутри страны, мы также поддерживаем постоянную связь с коллегами из соседних государств.

"Обмен информацией проходит оперативно. Также продолжается сброс воды из водохранилищ, чтобы обеспечить свободные емкости для приема весеннего паводка. На сегодня водохранилища могут принять 13 млрд кубометров воды", – уточнил он.

Фото: пресс-служба МВРИ РК

13 февраля 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область провел республиканское совещание по вопросам подготовки к паводковому периоду. В ходе мероприятия глава правительства анонсировал меры по подготовке к паводкам.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 10:20
Самый жаркий год в истории: повторится ли ситуация с масштабными паводками в Казахстане
, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 10:20

Чуть ранее, 3 февраля, специалисты РГП "Казгидромет" предоставили предварительный прогноз по паводкам на весну-2025, в котором перечислили районы с высоким риском.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Мошенники начали писать казахстанцам от имени главы МВД
Общество
10:11, Сегодня
Мошенники начали писать казахстанцам от имени главы МВД
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: