Систему прогнозирования паводков запустили в Казахстане

В Казахстане в промышленную эксплуатацию ввели систему прогнозирования паводков, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 февраля 2025 года заявили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.

"Система прогнозирования и моделирования паводков Tasqyn введена в производственную эксплуатацию. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел аппаратное совещание по вопросам подготовки к паводковому периоду", – говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Фото: пресс-служба МВРИ РК

По данным ведомства, на сегодня ведется моделирование паводков по 142 гидропостам на 128 участках рек. 114 специалистов бассейновых инспекций и филиалов "Казводхоза" ведут ежедневный мониторинг данных по гидропостам и вносят их в систему.

"Система Tasqyn интегрирована в глобальную систему оповещения о наводнениях GloFAS. Окончательный прогноз на паводковый период 2025 года Tasqyn даст в начале марта". Пресс-служба МВРИ РК

Как сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, помимо подготовки к паводку внутри страны, мы также поддерживаем постоянную связь с коллегами из соседних государств.

"Обмен информацией проходит оперативно. Также продолжается сброс воды из водохранилищ, чтобы обеспечить свободные емкости для приема весеннего паводка. На сегодня водохранилища могут принять 13 млрд кубометров воды", – уточнил он.

Фото: пресс-служба МВРИ РК

13 февраля 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область провел республиканское совещание по вопросам подготовки к паводковому периоду. В ходе мероприятия глава правительства анонсировал меры по подготовке к паводкам.

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Чуть ранее, 3 февраля, специалисты РГП "Казгидромет" предоставили предварительный прогноз по паводкам на весну-2025, в котором перечислили районы с высоким риском.