Девять человек погибли из-за сильных ливней и наводнений в Японии

На востоке Японии сильные ливни и вызванные ими наводнения унесли жизни девяти человек. Больше всего пострадала префектура Тиба, где затопило более тысячи домов, были нарушены автомобильное и железнодорожное сообщение, произошли отключения электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

Проливные дожди начались поздно вечером 13 августа 2026 года. Из-за угрозы оползней Японское метеорологическое агентство впервые объявило для Тибы предупреждение о сильных дождях наивысшего уровня. Представители ведомства назвали ожидаемые осадки "беспрецедентно сильными".

За 24 часа одна из метеостанций префектуры зафиксировала около 300 мм осадков. В самом городе Тиба к утру пятницы выпало более чем в три раза больше дождя, чем обычно за весь август. В результате этот август стал для района самым дождливым за последние шесть десятилетий.

По данным NHK, число погибших достигло девяти. Ранее местные власти сообщали о восьми жертвах: некоторые люди оказались заблокированы в затопленных автомобилях, других обнаружили на улицах, ушедших под воду.

Стихия также повредила жилые дома. Более 70 зданий частично разрушены, свыше тысячи домохозяйств сообщили о затоплении. Почти в 600 домах вода поднялась выше уровня пола.

На дорогах, по оценкам местных СМИ, остались около 1200 брошенных автомобилей. Власти занимаются их эвакуацией и освобождением затопленных участков.

Ученые связывают рост частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, в том числе сильных ливней, с антропогенным изменением климата.

28 июля на юго-западе Японии произошли мощные подземные толчки.

