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Мир

Илон Маск стал главным в списке супермиллиардеров

Илон Маск, основатель SpaceX, директор Tesla, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 06:24 Фото: TED/Bret Hartman
В 1987 году Forbes опубликовал первый список миллиардеров, в который вошли 140 человек, чье состояние составило 295 млрд долларов. В то время самым богатым человеком в мире был японский магнат недвижимости Есиаки Цуцуми, сообщает Zakon.kz.

Состояние японца тогда оценили в 20 млрд долларов. Сейчас, по данным международной аналитической компании Altrata, состояние самого богатого человека в мире Илона Маска составляет 419,4 млрд долларов. Это примерно в 21 раз больше, чем у Цуцуми на пике карьеры.

Из-за того, что в последние годы мировых миллиардеров стало много, появилась новая категория сверхбогатых людей – супермиллиардеры.

Состояние каждого из них превышает 50 млрд долларов. Маск – один из 24 человек, имеющих право на это звание.

Ранее он прокомментировал слова Зеленского по денежной помощи Украине.

Аксинья Титова
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