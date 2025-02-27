Илон Маск стал главным в списке супермиллиардеров

В 1987 году Forbes опубликовал первый список миллиардеров, в который вошли 140 человек, чье состояние составило 295 млрд долларов. В то время самым богатым человеком в мире был японский магнат недвижимости Есиаки Цуцуми, сообщает Zakon.kz.

Состояние японца тогда оценили в 20 млрд долларов. Сейчас, по данным международной аналитической компании Altrata, состояние самого богатого человека в мире Илона Маска составляет 419,4 млрд долларов. Это примерно в 21 раз больше, чем у Цуцуми на пике карьеры.

Из-за того, что в последние годы мировых миллиардеров стало много, появилась новая категория сверхбогатых людей – супермиллиардеры.

Состояние каждого из них превышает 50 млрд долларов. Маск – один из 24 человек, имеющих право на это звание.

Ранее он прокомментировал слова Зеленского по денежной помощи Украине.