Илон Маск прокомментировал слова Зеленского по денежной помощи Украине

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск прокомментировал 20 февраля слова президента Украины Владимира Зеленского касательно предыдущих финансовых вливаний, сообщает Zakon.kz.

Глава Департамента государственной эффективности (DOGE) в администрации президента США Дональда Трампа, заявил, что значительная част направленных Украине американских денег оказалась в руках политиков США, Национального комитета Демократической партии и некоторых республиканцев.

Фото: X/mitchellvii

"Вот почему Зеленский утверждает, что получил только половину денег", – написал Маск в социальной сети Х.

Так он ответил на пост генерального директора и ведущего медиаплатформы YourVoice America Билла Митчела, в котором он заявил, что руководство Демократической партии собирается "отмывать" полученные от помощи Украине деньги.

"Очередная теория заговора, которая оказалась правдой", – отметили пользователи Х в комментариях.

Недавно созданный департамент США по государственной эффективности (DOGE) Илона Маска призвал жителей страны сообщать о мошенничестве, растратах и злоупотреблениях в министерствах и космическом агентстве NASA.