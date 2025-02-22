#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
502.47
525.83
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
502.47
525.83
5.68
Мир

Илон Маск прокомментировал слова Зеленского по денежной помощи Украине

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 06:46 Фото: freepik
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск прокомментировал 20 февраля слова президента Украины Владимира Зеленского касательно предыдущих финансовых вливаний, сообщает Zakon.kz.

Глава Департамента государственной эффективности (DOGE) в администрации президента США Дональда Трампа, заявил, что значительная част направленных Украине американских денег оказалась в руках политиков США, Национального комитета Демократической партии и некоторых республиканцев.

Фото: X/mitchellvii

"Вот почему Зеленский утверждает, что получил только половину денег", – написал Маск в социальной сети Х.

Так он ответил на пост генерального директора и ведущего медиаплатформы YourVoice America Билла Митчела, в котором он заявил, что руководство Демократической партии собирается "отмывать" полученные от помощи Украине деньги.

"Очередная теория заговора, которая оказалась правдой", – отметили пользователи Х в комментариях.

Недавно созданный департамент США по государственной эффективности (DOGE) Илона Маска призвал жителей страны сообщать о мошенничестве, растратах и злоупотреблениях в министерствах и космическом агентстве NASA.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Американка судится с клиникой из‑за путаницы при ЭКО
Мир
03:13, 22 февраля 2025
Американка судится с клиникой из‑за путаницы при ЭКО
Часть ракеты Илона Маска упала во двор жителя Польши
Мир
01:47, 22 февраля 2025
Часть ракеты Илона Маска упала во двор жителя Польши
Террористы создали новый сайт с предупреждениями об атаках в Европе
Мир
08:55, 21 февраля 2025
Террористы создали новый сайт с предупреждениями об атаках в Европе
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: