Илон Маск стал самым богатым миллиардером
Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило отметку в 600 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.
По данным журнала Forbes, рост его капитала связан с пересмотром рыночной стоимости его компании SpaceX, специализирующейся на разработках в сфере освоения космоса. После запуска тендерного предложения ее стоимость возросла с 400 млрд долларов в августе до 800 млрд долларов в декабре.
После этого, по оценкам журнала, состояние Маска, который владеет 42% акций SpaceX, выросло на 168 млрд долларов, до 677 млрд.
"Чтобы понимать, насколько это много, сумма сопоставима с годовым ВВП Сингапура, ОАЭ, Австрии и почти дотягивает до Швеции", – отметили в комментариях.
