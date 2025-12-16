#Казахстан в сравнении
Мир

Илон Маск стал самым богатым миллиардером

Илон Маск самый богатый миллиардер, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 08:56 Фото: X/ElonMusc
Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило отметку в 600 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

По данным журнала Forbes, рост его капитала связан с пересмотром рыночной стоимости его компании SpaceX, специализирующейся на разработках в сфере освоения космоса. После запуска тендерного предложения ее стоимость возросла с 400 млрд долларов в августе до 800 млрд долларов в декабре.

После этого, по оценкам журнала, состояние Маска, который владеет 42% акций SpaceX, выросло на 168 млрд долларов, до 677 млрд.

"Чтобы понимать, насколько это много, сумма сопоставима с годовым ВВП Сингапура, ОАЭ, Австрии и почти дотягивает до Швеции", – отметили в комментариях.

Другой миллиардер из Китая ищет невесту в соцсетях.

Фото Алия Абди
Алия Абди
