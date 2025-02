В Чехии сошел с рельсов грузовой поезд, вызвав крупный химический пожар

По информации ABC news, клубы черного дыма поднимаются на высоту до 20 м.

Между тем информации о пострадавших пока не поступало, тем не менее, на месте происшествия находится несколько бригад медиков. Жителям ближайших населенных пунктов, от которых до места пожара около 500 м, рекомендовано в течение нескольких часов не проветривать помещения. Сотрудники полиции приступили к выяснению причин аварии. Железнодорожное движение временно переведено на другие участки.

Представитель пожарной охраны Мартин Кавка заявил, что бензол – это прозрачная, вредная и легковоспламеняющаяся жидкость, образуется в процессе коксования. В его состав входят толуол, ксилолы и другие соединения. Ранее вещество использовалось в качестве компонента топливных смесей для двигателей внутреннего сгорания. Тушение пожара осложняется тем, что в резервуарах находится большое количество вещества, необходимо использовать пену, а пожарные должны иметь дыхательные аппараты.

In the Czech Republic, a freight train derailed in Hustopeče nad Bečvou, triggering a benzene leak that ignited five wagons. Eyewitnesses reported flames up to 20 meters high, but no injuries were reported and operations have been halted.pic.twitter.com/mngI1kPVuy