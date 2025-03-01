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Мир

В Абхазии явка во втором туре выборов президента составила около 70%

выборы в Абхазии, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 01:20 Фото: pexels
Председатель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан заявил о том, что явка во втором туре президентских выборов в Абхазии составила около 70%, сообщает Zakon.kz.

В Абхазии в субботу проходил второй тур президентский выборов. На высший государственный пост претендуют видный политический деятель республики Бадра Гунба, победивший в первом туре с 46,38% голосов, и оппозиционер Адгур Ардзинба, набравший по итогам первого тура 36,92%.

"В районе 70% по Республике Абхазия проголосовало", – цитируют Маршана РИА Новости.

Выборы президента Абхазии будут признаны состоявшимися при преодолении порога явки в 25%. В избирательных бюллетенях сохраняется графа "против всех". Согласно закону, для победы одному из кандидатов нужно получить больше голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех", то есть более 50% голосов избирателей. Если это не удастся, то могут быть назначены новые выборы президента Абхазии.

Ранее сообщалось, что в Абхазии начался второй тур выборов президента.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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