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Мир

В Абхазии назначили дату второго тура голосования на выборах президента

выборы в Абхазии, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 16:44 Фото: pexels
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Абхазии заявили о том, что повторное голосование на выборах президента Абхазии после первого тура предварительно состоится 1 марта, сообщает Zakon.kz.

Согласно предварительным данным ЦИК Абхазии, явка на выборах составила почти 69%. В голосовании приняли участие почти 99 тыс. избирателей.

"Будет повторное голосование. Второй тур, по предварительным данным, будет проходить 1 марта", – цитируют "Известия" председателя ЦИК республики Дмитрия Маршана.

Отмечается, что экс-вице-президент республики Бадра Гунба набрал 46,38% голосов избирателей по предварительным подсчетам итогов первого тура выборов, бывший министр экономики Адгур Ардзинба – 36,92%, бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц – 4,04%, экс-председатель контрольной палаты республики Роберт Аршба – 7,53%, а председатель правления Черноморского банка развития Адгур Хурхумал – почти 1%.

Ранее сообщалось, что голосование на выборах президента завершилось в Абхазии.

Отметим, что досрочные выборы президента Абхазии были назначены на 15 февраля 2025 года.

Все началось осенью 2024 года. 30 октября в Москве было подписано инвестсоглашение. Парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос его ратификации 15 ноября, однако проведение сессии отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку. Оппозиция потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса, а затем потребовала отставки президента Аслана Бжании. После того, как начались массовые беспорядки, пресс-служба президента сообщила о готовящемся документе об отзыве соглашения из парламента, но в итоге документ не был подписан. Позднее оппозиция заняла комплекс правительственных зданий в центре Сухума, включая парламент, кабмин и администрацию президента. Ситуация разрядилась после многочасовых переговоров власти и оппозиции, по итогам которых Бжания и премьер-министр Александр Анкваб ушли в отставку.

Абхазия – частично признанное государство, провозглашенное в ходе грузино-абхазского конфликта. В документах ООН Абхазия рассматривается как территория Грузии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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