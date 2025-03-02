Потолок кинотеатра в США рухнул во время показа "Капитана Америки"

Во время показа фильма Marvel "Капитан Америка: Новый мир" в кинотеатре Liberty Cinema в городе Уэнатчи штата Вашингтон рухнул потолок кинотеатра, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в конце февраля. Из-за низкого рейтинга фильма в зале было всего два человека. Никто не пострадал, передает экстренная служба спасения на своей странице в Instagram.

"Говоря об интерактивном просмотре фильмов… Это не тот вид досуга, который вам нужен!" – пошутили в официальном сообщении представители экстренной службы.

На сделанных спасателями фотографиях видно, что фильм все еще проецируется на экран на фоне сломанных досок и упавшей потолочной плитки.

Фото: Instagram/wenatchee_valley_firefighters

Компания Sun Basin Theatres, владеющая кинотеатром в Уэнатчи, заявила, что обрушение потолка было неожиданным.

Тем временем министр культуры Франции Рашида Дати вручила Джулии Робертс знак кавалера Ордена Искусств и литературы.