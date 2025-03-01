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Мир

Чемодан с частями тела нашли в Санкт-Петербурге

чемодан с частями тела нашли в Санкт-Петербурге, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 23:12 Фото: скриншот видео
1 марта в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения человеческих останков в чемоданах, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, 1 марта на склоне, ведущем от улицы Славянской к реке Неве, обнаружено два чемодана. В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами установлено, что в чемоданах находятся человеческие останки. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская для установления причины смерти.

"Следственным отделом по Невскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", — говорится в сообщении ведомства пресс-службы ГСУ СК России по городу в Telegram.

Отмечается, что у правоохранителей есть видео, на котором видно людей, выбросивших чемоданы.

Как уточняется, останки принадлежат мужчине.

Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил в голову знакомому в Астане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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