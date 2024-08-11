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Американский политик предложил депортировать миллион нелегальных мигрантов из США

кандидат в вице-президенты США, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 20:51 Фото: wikipedia.org
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс предложил в рамках борьбы с нелегальной миграцией в стране "начать с депортации 1 млн" человек, незаконно находящихся в Соединенных Штатах, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC

"Есть 20 млн человек, которые находятся здесь в США нелегально. Надо начинать с чего-то достижимого. Давайте начнем с 1 млн, (…) и потом мы сможем двигаться дальше", – сказал Вэнс.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп неоднократно обещал в случае своей победы на президентских выборах "запустить самую масштабную кампанию по депортации в истории" США.

Миграционный кризис стал одним из ключевых вопросов нынешней предвыборной кампании в США. Республиканцы фактически обвиняют демократов в его резком обострении. Президентские выборы пройдут 5 ноября.

Ранее сообщалось, что американская администрация намерена предоставить легальный статус сотням тысяч мигрантов, проживающих в США без необходимых документов.

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