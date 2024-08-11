Американский политик предложил депортировать миллион нелегальных мигрантов из США

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс предложил в рамках борьбы с нелегальной миграцией в стране "начать с депортации 1 млн" человек, незаконно находящихся в Соединенных Штатах, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC

"Есть 20 млн человек, которые находятся здесь в США нелегально. Надо начинать с чего-то достижимого. Давайте начнем с 1 млн, (…) и потом мы сможем двигаться дальше", – сказал Вэнс.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп неоднократно обещал в случае своей победы на президентских выборах "запустить самую масштабную кампанию по депортации в истории" США.

Миграционный кризис стал одним из ключевых вопросов нынешней предвыборной кампании в США. Республиканцы фактически обвиняют демократов в его резком обострении. Президентские выборы пройдут 5 ноября.

Ранее сообщалось, что американская администрация намерена предоставить легальный статус сотням тысяч мигрантов, проживающих в США без необходимых документов.