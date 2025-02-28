76-летнего Жерара Депардье мошенники обманули почти на 30 тысяч тенге
Согласно информации Telegram-канала Mash, артист стал жертвой новой схемы аферистов: они берут займы на тех, кто не будет обращаться в правоохранительные органы.
Так, на паспорт Депардье займ взяли мошенники из Воронежа – они передали паспортные данные актера в МФО еще в феврале 2024 года.
Напомним, что знаменитость получил российский паспорт в 2013 году. Тогда он признавался, что больше не хочет быть французом и предпочитает Россию.
Кроме того, известно о долгах Депардье перед Союзом кинематографистов России.
Впрочем, и на Родине у артиста складывается плачевная ситуация. Известно, что он стал фигурантом расследования во Франции о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами. В защиту Депардье выступили 50 деятелей культуры Франции. Они опубликовали письмо. Среди них актеры Пьер Ришар, Венсан Перес, Кароль Буке и певица Карла Бруни.