Россиянка поговорила с мошенниками и осталась без жилья
В МВД по Башкорстану рассказали, что пенсионерке из Уфы позвонили мошенники, которые убедили ее в том, что ее квартира может быть оформлена на них.
Они убедили ее оформить "фиктивную продажу", чтобы сохранить жилье. Женщина быстро продала свою квартиру за 4 млн рублей и разместила деньги на "безопасных счетах", которые ей указали.
Только через несколько дней она поняла, что все деньги от продажи жилья отправила мошенникам и обратилась в полицию.
По факту случившегося завели уголовное дело.
Ранее сообщалось, что старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане. Персональные данные казахстанцев крадут киберпреступники, которые рассылают SMS-сообщения якобы от QazPost (АО "Казпочта").