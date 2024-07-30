Россиянка поговорила с мошенниками и осталась без жилья

Жительница Уфы поговорила по телефону с телефонными аферистами и лишилась жилья. Мошенники вынудили женщину продать квартиру, сообщает Zakon.kz.

В МВД по Башкорстану рассказали, что пенсионерке из Уфы позвонили мошенники, которые убедили ее в том, что ее квартира может быть оформлена на них.

Они убедили ее оформить "фиктивную продажу", чтобы сохранить жилье. Женщина быстро продала свою квартиру за 4 млн рублей и разместила деньги на "безопасных счетах", которые ей указали.

Только через несколько дней она поняла, что все деньги от продажи жилья отправила мошенникам и обратилась в полицию.

По факту случившегося завели уголовное дело.

Ранее сообщалось, что старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане. Персональные данные казахстанцев крадут киберпреступники, которые рассылают SMS-сообщения якобы от QazPost (АО "Казпочта").