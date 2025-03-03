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Мир

Папе Римскому стало хуже и его снова подключили к ИВЛ

Папа Римский, ИВЛ, здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 01:55 Фото: vaticannews.va
Папа римский Франциск, находящийся в больнице более двух недель, перенес два эпизода острой дыхательной недостаточности и был вновь подключен к искусственной вентиляции легких, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 3 марта Ватикан, эти эпизоды были вызваны значительным накоплением эндобронхиальной слизи, что привело к бронхоспазму.

Врачи провели бронхоскопию и возобновили неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Папа римский оставался в сознании на протяжении всего времени.

14 февраля Франциск был госпитализирован с диагнозом бронхит, однако его состояние ухудшилось, и у него диагностировали двустороннюю пневмонию. 1 марта, после приступа бронхоспазма, потребовалось подключение к аппарату ИВЛ, но уже на следующий день его состояние улучшилось.

Напоминаем, что в конце февраля, спустя неделю после госпитализации, кардинал Джанфранко Равази заявлял, что 88-летний понтифик может рассмотреть возможность отречения от престола, если у него возникнут сложности с выполнением своих обязанностей.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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