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События

Токаев поздравил короля Иордании с Днем независимости

Иордания, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 09:31 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Иордании Абдаллу II бен аль-Хусейна и его соотечественников с национальным праздником – Днем независимости, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что конструктивное сотрудничество между Казахстаном и Иорданией крепнет с каждым годом.

Также в поздравительной телеграмме Токаев высказал высокую оценку личного вклада короля во всестороннее развитие двусторонних отношений.

"Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Абдалле II бен аль-Хусейну успехов в его ответственной деятельности, а народу Иордании – благополучия и процветания", – говорится в тексте телеграммы.

24 мая 2025 года глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 20-летия со дня подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между республиками.

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Андрей Дюсупов
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