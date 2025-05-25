Токаев поздравил короля Иордании с Днем независимости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Иордании Абдаллу II бен аль-Хусейна и его соотечественников с национальным праздником – Днем независимости, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что конструктивное сотрудничество между Казахстаном и Иорданией крепнет с каждым годом.

Также в поздравительной телеграмме Токаев высказал высокую оценку личного вклада короля во всестороннее развитие двусторонних отношений.

"Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Абдалле II бен аль-Хусейну успехов в его ответственной деятельности, а народу Иордании – благополучия и процветания", – говорится в тексте телеграммы.

24 мая 2025 года глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 20-летия со дня подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между республиками.