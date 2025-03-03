Трамп поздравил мусульман с праздником Рамазан

3 марта президент США Дональд Трамп поздравил всех мусульман, празднующих месяц Рамазан, сообщает Zakon.kz.

Он назвал этот месяц священным временем поста, молитвы и общинных собраний. Заявление Трампа опубликовала пресс-служба Белого дома.

"Это время, когда мы черпаем надежду, мужество и вдохновение, чтобы вести жизнь в святости и добродетели", – говорится в обращении Трампа.

В своем послании он пообещал, что его администрация будет отстаивать религиозную свободу, которая является неотъемлемой частью американского образа жизни.

"Прежде всего, мы подтверждаем нашу решимость строить мирное будущее и признавать достоинство, запечатленное в каждой человеческой душе", – говорится в сообщении.

В Рамазан он пожелал постящимся радостных размышлений о бесконечной милости и безграничной любви всевышнего.

В этом году священный месяц Рамазан начался 1 марта и закончится 29 марта. Zakon.kz узнал, в чем суть поста, что можно и нельзя делать в этот период.