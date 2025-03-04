Трамп пригрозил университетам лишением финансирования из-за студенческих протестов
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Президент США Дональд Трамп заявил о том, что учебные заведения, которые поощряют проведение несанкционированных протестов, будут лишены федерального финансирования, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
"Агитаторы будут заключены в тюрьму или навсегда отправлены обратно в страну, из которой они приехали. Американские студенты будут навсегда исключены или в зависимости от преступления арестованы. Ношение масок будет запрещено. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", – говорится в сообщении.
В 2024 году по кампусам американских университетов прокатилась волна пропалестинских протестов. Акции сопровождались задержаниями, столкновениями с полицией и демонстрантами. Причиной протестов стал конфликт в секторе Газа.
Ранее сообщалось, что Трамп увеличил пошлины на китайские товары до 20%.
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