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Мир

Трамп пригрозил университетам лишением финансирования из-за студенческих протестов

несанкционированные акции протеста решил пресечь Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 20:52 Фото: pixabay
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что учебные заведения, которые поощряют проведение несанкционированных протестов, будут лишены федерального финансирования, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social.


"Агитаторы будут заключены в тюрьму или навсегда отправлены обратно в страну, из которой они приехали. Американские студенты будут навсегда исключены или в зависимости от преступления арестованы. Ношение масок будет запрещено. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", – говорится в сообщении.

В 2024 году по кампусам американских университетов прокатилась волна пропалестинских протестов. Акции сопровождались задержаниями, столкновениями с полицией и демонстрантами. Причиной протестов стал конфликт в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Трамп увеличил пошлины на китайские товары до 20%.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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