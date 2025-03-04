#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
499.11
521.12
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
499.11
521.12
5.58
Экономика и бизнес

Трамп увеличил пошлины на китайские товары до 20%: как это повлияет на Казахстан

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 13:04 Фото: flickr/Gage Skidmore
Вице-министр национальной экономики Арман Касенов 4 марта 2025 года на пресс-конференции в правительстве прокомментировал повышение президентом Дональдом Трампом пошлин на китайские товары, сообщает Zakon.kz.

Трамп повысил пошлины на китайские товары до 20%. В Министерстве национальной экономики считают, что повышение пошлин не означает дополнительный приток китайских товаров в Казахстан.

"Для Китая Америка является очень большим рынком сбыта, однако мы не думаем, что китайский экспорт был ограничен. То есть те объемы экспорта из Китая, которые мы могли потреблять и до этого потребляли. Соответственно, мы не видим никакой прямой связи здесь", – сказал Арман Касенов.

Ранее сообщалось, как мировые рынки отреагировали на новые пошлины в США. 

Бауыржан Муканов
Поделиться новостью
Читайте также
Льготы на 800 млрд тенге хотят убрать в Казахстане
Экономика и бизнес
13:06, Сегодня
Льготы на 800 млрд тенге хотят убрать в Казахстане
В МНЭ озвучили ожидаемую инфляцию в Казахстане
Экономика и бизнес
12:54, Сегодня
В МНЭ озвучили ожидаемую инфляцию в Казахстане
Имиджевые мероприятия более чем оправданы, считают в Миннацэкономики
Экономика и бизнес
12:12, Сегодня
Имиджевые мероприятия более чем оправданы, считают в Миннацэкономики
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: