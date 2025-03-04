Трамп увеличил пошлины на китайские товары до 20%: как это повлияет на Казахстан
Фото: flickr/Gage Skidmore
Вице-министр национальной экономики Арман Касенов 4 марта 2025 года на пресс-конференции в правительстве прокомментировал повышение президентом Дональдом Трампом пошлин на китайские товары, сообщает Zakon.kz.
Трамп повысил пошлины на китайские товары до 20%. В Министерстве национальной экономики считают, что повышение пошлин не означает дополнительный приток китайских товаров в Казахстан.
"Для Китая Америка является очень большим рынком сбыта, однако мы не думаем, что китайский экспорт был ограничен. То есть те объемы экспорта из Китая, которые мы могли потреблять и до этого потребляли. Соответственно, мы не видим никакой прямой связи здесь", – сказал Арман Касенов.
Ранее сообщалось, как мировые рынки отреагировали на новые пошлины в США.
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