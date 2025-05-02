Трамп подписал указ о сокращении финансирования общественных вещателей США
В документе Трамп поручил Корпорации общественного вещания прекратить финансовую поддержку этих организаций. По его словам, государственные деньги "подрывают видимость журналистской независимости".
В PBS назвали указ "откровенно незаконным" и заявили, что рассматривают возможные шаги для защиты своей работы. NPR пока официально не комментировало ситуацию.
В пояснительной записке к указу Белого дома упомянуты темы, по которым, по мнению администрации, NPR и PBS проявляют односторонность — включая расовое и гендерное разнообразие, происхождение COVID-19 и освещение скандала с ноутбуком Хантера Байдена.
В начале апреля Трамп призвал республиканцев полностью отказаться от финансирования NPR и PBS, назвав их "радикально-левыми монстрами".
Ранее Трамп заявил, что не совершил ни единой ошибки за 100 дней на посту президента США.