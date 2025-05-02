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Мир

Трамп подписал указ о сокращении финансирования общественных вещателей США

просмотр телевизора, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 00:24 Фото: freepik
2 мая 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении федерального финансирования Национального общественного радио (NPR) и Службы общественного вещания (PBS), заявив, что эти СМИ "не освещают события справедливо, точно и беспристрастно", сообщает Zakon.kz.

В документе Трамп поручил Корпорации общественного вещания прекратить финансовую поддержку этих организаций. По его словам, государственные деньги "подрывают видимость журналистской независимости".

В PBS назвали указ "откровенно незаконным" и заявили, что рассматривают возможные шаги для защиты своей работы. NPR пока официально не комментировало ситуацию.

В пояснительной записке к указу Белого дома упомянуты темы, по которым, по мнению администрации, NPR и PBS проявляют односторонность — включая расовое и гендерное разнообразие, происхождение COVID-19 и освещение скандала с ноутбуком Хантера Байдена.

В начале апреля Трамп призвал республиканцев полностью отказаться от финансирования NPR и PBS, назвав их "радикально-левыми монстрами".

Ранее Трамп заявил, что не совершил ни единой ошибки за 100 дней на посту президента США. 

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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