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Мир

Президент Франции анонсировал экстренное обращение к нации

Эмманюэль Макрон анонсировал свое выступление, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 13:56 Фото: Instagram/emmanuelmacron
Президент Франции Эммануэль Макрон выступит сегодня, 5 марта 2025 года, с обращением к нации, посвященным мировым проблемам, сообщает Zakon.kz.

Об этом он объявил общественности, разместив публикации в своих социальных сетях.

"Дорогие мои соотечественники! В этот момент великой неопределенности, когда мир сталкивается с величайшими вызовами, я обращусь к вам сегодня вечером", – отмечено в его обращении.

Однако причины экстренного обращения так и не были раскрыты.

Напомним, что 25 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп встретился с главой Франции. На встрече политики обсудили разрешение конфликта в Украине. Тогда Макрон заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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