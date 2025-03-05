Президент Франции анонсировал экстренное обращение к нации

Президент Франции Эммануэль Макрон выступит сегодня, 5 марта 2025 года, с обращением к нации, посвященным мировым проблемам, сообщает Zakon.kz.

Об этом он объявил общественности, разместив публикации в своих социальных сетях.

"Дорогие мои соотечественники! В этот момент великой неопределенности, когда мир сталкивается с величайшими вызовами, я обращусь к вам сегодня вечером", – отмечено в его обращении.

Mes chers compatriotes,



Dans ce moment de grande incertitude, où le monde est confronté à ses plus grands défis, je m’adresserai à vous ce soir à 20h. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 5, 2025

Однако причины экстренного обращения так и не были раскрыты.

Напомним, что 25 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп встретился с главой Франции. На встрече политики обсудили разрешение конфликта в Украине. Тогда Макрон заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева.