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Мир

Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Украине: конфликт может решится в ближайшие недели

президенты США и Франции обсудили ситуацию в Украине, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 00:49 Фото: wikipedia
Президент США Дональд Трамп встретился с главой Франции Эммануэлем Макроном. На встрече политики обсудили разрешение конфликта в Украине, сообщает Zakon.kz.

В частности Макрон заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева.

Основные тезисы переговоров:

  • Конфликт в Украине, вероятно, удастся урегулировать в течение ближайших недель.
  • Переговоры США с Россией идут очень хорошо, стороны далеко продвинулись в диалоге по завершению конфликта на Украине.
  • Конфликт в Украине способен перерасти в третью мировую войну, США намерены не допустить такого исхода.
  • Назвал "непростой задачей" перспективу возвращения Украине утраченных территорий.
  • Заявил, что может встретиться с Зеленским на этой или следующей неделе для подписания соглашения по природным ресурсам.
  • Обеспечение безопасности Украины после урегулирования конфликта ляжет на страны Европы.
  • Заявил, что не возражает против размещения войск стран Европы на Украине в качестве миротворческих сил.
  • США заинтересованы в "огромных запасах" редкоземельных металлов России и других "очень ценных ресурсах".
  • Совместные экономические проекты США с Россией отвечают интересам долгосрочного мира.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН соберется на брифинг высокого уровня по Украине.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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