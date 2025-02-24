Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Украине: конфликт может решится в ближайшие недели

Президент США Дональд Трамп встретился с главой Франции Эммануэлем Макроном. На встрече политики обсудили разрешение конфликта в Украине, сообщает Zakon.kz.

В частности Макрон заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева.

Основные тезисы переговоров:

Конфликт в Украине, вероятно, удастся урегулировать в течение ближайших недель.

Переговоры США с Россией идут очень хорошо, стороны далеко продвинулись в диалоге по завершению конфликта на Украине.

Конфликт в Украине способен перерасти в третью мировую войну, США намерены не допустить такого исхода.

Назвал "непростой задачей" перспективу возвращения Украине утраченных территорий.

Заявил, что может встретиться с Зеленским на этой или следующей неделе для подписания соглашения по природным ресурсам.

Обеспечение безопасности Украины после урегулирования конфликта ляжет на страны Европы.

Заявил, что не возражает против размещения войск стран Европы на Украине в качестве миротворческих сил.

США заинтересованы в "огромных запасах" редкоземельных металлов России и других "очень ценных ресурсах".

Совместные экономические проекты США с Россией отвечают интересам долгосрочного мира.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН соберется на брифинг высокого уровня по Украине.