Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Украине: конфликт может решится в ближайшие недели
Фото: wikipedia
Президент США Дональд Трамп встретился с главой Франции Эммануэлем Макроном. На встрече политики обсудили разрешение конфликта в Украине, сообщает Zakon.kz.
В частности Макрон заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева.
Основные тезисы переговоров:
- Конфликт в Украине, вероятно, удастся урегулировать в течение ближайших недель.
- Переговоры США с Россией идут очень хорошо, стороны далеко продвинулись в диалоге по завершению конфликта на Украине.
- Конфликт в Украине способен перерасти в третью мировую войну, США намерены не допустить такого исхода.
- Назвал "непростой задачей" перспективу возвращения Украине утраченных территорий.
- Заявил, что может встретиться с Зеленским на этой или следующей неделе для подписания соглашения по природным ресурсам.
- Обеспечение безопасности Украины после урегулирования конфликта ляжет на страны Европы.
- Заявил, что не возражает против размещения войск стран Европы на Украине в качестве миротворческих сил.
- США заинтересованы в "огромных запасах" редкоземельных металлов России и других "очень ценных ресурсах".
- Совместные экономические проекты США с Россией отвечают интересам долгосрочного мира.
Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН соберется на брифинг высокого уровня по Украине.
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