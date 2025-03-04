Трамп: Преступники опаснее Путина

3 марта президент США Дональд Трамп посоветовал американцам беспокоиться из-за миграционных преступников, а не из-за президента России Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.

На своей персональной странице Truth Social, президент США призвал граждан больше думать о борьбе с нелегальной миграцией, из-за которой в страну при Байдене въехали сотни тысяч осужденных преступников. По словам Трампа, в ином случае США рискуют закончить как европейские страны, где исламисты совершают теракты и другие насильственные преступления против мирных жителей.

Фото: truthsocial

2 марта либеральный телеканал CBS News опубликовал опрос, согласно которому 46% американцев считают, что в конфликте на Украине Трамп поддерживает Путина.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен одержима решимостью и дальше работать с Киевом.