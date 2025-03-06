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Мир

Спецпредставитель Трампа высказался о заморозке помощи Украине

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 02:59 Фото: flickr/White House
6 марта спецпредставитель президента США Дональда Трампа заявил, что Украина сама виновата в приостановке военной помощи, и сравнил этот шаг с ударом по упрямому сельскохозяйственному животному куском дерева, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, Кит Келлог, отставной генерал-лейтенант, назначенный Трампом специальным представителем по России и Украине, заявил, что у президента Владимира Зеленского были все возможности подписать соглашение о разделе прав на полезные ископаемые в США, которое преподносится как ключ к все еще неопределенному плану безопасности Украины.

По его словам, сокращение помощи должно было стать кратковременным, но резким шоком.

"Думаю, лучше всего это можно описать так: это как ударить мула по носу доской из бруса", – сказал он.

Келлог заявил, что пауза должна быть временной, пока Зеленский не подпишет соглашение. При этом он пояснил, что решение будет принимать только Трамп.

Ранее сам Зеленский рассказал о новой встрече руководства Украины и США.

Аксинья Титова
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