Трамп потребовал от Украины вернуть миллиарды долларов помощи

Президент США Дональд Трамп выражает оптимизм относительно прекращения конфликта между Россией и Украиной под его руководством. Также он заявил, что полон решимости вернуть миллиарды долларов за военную технику и другую помощь Украине, сообщает Zakon.kz.

По данным Sky News, несмотря на оптимизм США, украинская сторона утверждает, что существует "ряд проблемных вопросов".

"Я хочу, чтобы они дали нам что-то за все деньги, которые мы вложили. Поэтому мы просим редкоземельные металлы и нефть – все, что сможем получить!" – заявил Трамп на конференции CPAC.

Он заявил, что европейские страны предоставили свою помощь в виде кредита, а США – нет, а значит, им причитается некоторая компенсация.

"Мы вернем свои деньги, потому что это несправедливо", – заявил Трамп на мероприятии в Мэриленде.

Президент США заявил, что Штаты выделили 350 млрд долларов помощи, однако некоторые международные организации, такие как Кильский институт мировой экономики, оценивают эту сумму примерно в 120 млрд долларов.

Редкоземельные металлы – это элементы, используемые в высокотехнологичных товарах, таких как мобильные телефоны и электромобили. Спрос на них растет, но есть опасения относительно будущей доступности.

Ранее Дональд Трамп указал на необходимость проведения выборов в Украине.