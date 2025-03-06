Трамп рассматривает возможность серьезного изменения политики НАТО

Президент США Дональд Трамп обсудил возможность оказания поддержки членам альянса, которые тратят определенный процент своего ВВП на оборону, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, Трамп рассматривает возможность внесения серьезных изменений в участие США в Организации Североатлантического договора. Об этом сообщают три нынешних и бывших высокопоставленных чиновника США и один представитель Конгресса.

По словам чиновников, Трамп предложил отдавать предпочтение тем членам альянса, которые тратят определенный процент своего валового внутреннего продукта на оборону.

В рамках потенциального изменения политики, США могут не защищать другого члена НАТО, подвергшегося нападению, если страна не достигнет порога расходов на оборону.

Если Трамп внесет это изменение, это продемонстрирует отход от основного принципа альянса, согласно которому нападение на любую страну НАТО является нападением на все страны.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал все страны избавиться от ядерного оружия.