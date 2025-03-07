108-летнюю жительницу Японии признали старейшей женщиной-парикмахером

108-летняя жительница Японии Сицуи Хакоиси сдала экзамен по своей профессии в 1934 году. Теперь ее признали старейшей женщиной-парикмахером в мире, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса, салон Сицуи Хакоиси расположен в трех часах езды от Токио, на окраине префектуры Тотиги. На рабочем месте стилиста-рекордсменки есть ножницы, которые их хозяйка использует с довоенных времен.

Фото: guinnessworldrecords

Долгожительница появилась на свет 10 ноября 1916 года в разгар Первой мировой войны. Родители Сицуи Хакоиси были фермерами, свое призвание рекордсменка нашла еще в 14 лет – тогда мать ее подруги поинтересовалась, не хочет ли девочка пойти учиться в парикмахерской в Токио. В 1934 году, в 18 лет, она сдала экзамен на парикмахера, а вскоре у нее уже появились преданные клиенты.

Фото: guinnessworldrecords

Сицуи Хакоиси вышла замуж за мужчину по имени Дзиро в 24 года и вместе с супругом открыла собственный салон. В 1953-м она открыла салон в Накагаве, где работает до сих пор.

Долгожительница утверждает, что придерживается "правила трех "не": не держит зла, не завидует и ни с кем не ссорится. Сейчас Сицуи Хакоиси большую часть времени проводит в доме престарелых, но всегда готова выйти на работу, если попросят клиенты.

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