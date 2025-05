Нелегальные мигранты покинули США за деньги

Администрация Дональда Трампа в начале мая запустила приложение для "добровольной депортации" мигрантов. Решившие выехать из страны самостоятельно получают выплату в одну тыс. долларов и возможность приезжать в США на законных основаниях.

Первая группа состояла из 64 нелегальных мигрантов. Из них, 38 гондурасцев и 26 колумбийцев. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм подтвердила на своей странице в Х, что первый рейс знаменует начало реализации программы "Возвращение домой".

Today, @DHSgov conducted its first Project Homecoming charter flight of 64 individuals who voluntarily chose to self-deport to their home counties of Honduras and Colombia. If you are here illegally, use the CBP Home App to take control of your departure and receive financial… pic.twitter.com/xVv5JtrbKs