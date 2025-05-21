Нелегальные мигранты покинули США за деньги

Первая группа нелегальных мигрантов добровольно покинула США, получив финансовую помощь, сообщает Zakon.kz.

Администрация Дональда Трампа в начале мая запустила приложение для "добровольной депортации" мигрантов. Решившие выехать из страны самостоятельно получают выплату в одну тыс. долларов и возможность приезжать в США на законных основаниях.

Первая группа состояла из 64 нелегальных мигрантов. Из них, 38 гондурасцев и 26 колумбийцев. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм подтвердила на своей странице в Х, что первый рейс знаменует начало реализации программы "Возвращение домой".

"Если вы находитесь в этой стране нелегально, покиньте ее сейчас и сохраните возможность вернуться законным путем. Если вы этого не сделаете, вас оштрафуют, арестуют, депортируют и никогда не разрешат вернуться", – пригрозила министр.

Today, @DHSgov conducted its first Project Homecoming charter flight of 64 individuals who voluntarily chose to self-deport to their home counties of Honduras and Colombia. If you are here illegally, use the CBP Home App to take control of your departure and receive financial… pic.twitter.com/xVv5JtrbKs — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 19, 2025

Власти Литвы подали иск против Беларуси в Международный суд ООН с обвинением в организации масштабного ввоза мигрантов в 2021 году.