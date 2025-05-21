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Мир

Нелегальные мигранты покинули США за деньги

Первая группа нелегальных мигрантов добровольно покинула США, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 19:01 Фото: X/Sec_Noem
Первая группа нелегальных мигрантов добровольно покинула США, получив финансовую помощь, сообщает Zakon.kz.

Администрация Дональда Трампа в начале мая запустила приложение для "добровольной депортации" мигрантов. Решившие выехать из страны самостоятельно получают выплату в одну тыс. долларов и возможность приезжать в США на законных основаниях.

Первая группа состояла из 64 нелегальных мигрантов. Из них, 38 гондурасцев и 26 колумбийцев. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм подтвердила на своей странице в Х, что первый рейс знаменует начало реализации программы "Возвращение домой".

"Если вы находитесь в этой стране нелегально, покиньте ее сейчас и сохраните возможность вернуться законным путем. Если вы этого не сделаете, вас оштрафуют, арестуют, депортируют и никогда не разрешат вернуться", – пригрозила министр.

Власти Литвы подали иск против Беларуси в Международный суд ООН с обвинением в организации масштабного ввоза мигрантов в 2021 году.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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