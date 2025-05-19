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Мир

Сильные наводнения обрушились на Аргентину

Наводнение в Аргентине, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 08:20 Фото: pixabay
Долгие ливни вызвали наводнение в аргентинской провинции Буэнос-Айрес, сообщает Zakon.kz.

Для спасения людей задействованы пожарные, силы гражданской обороны и полиция. Власти винят в катастрофе изменение климата, передает La Nacion.

Фото: lanacion

Эвакуированы уже свыше семи тысяч человек. Задействованы около 300 пожарных, силы гражданской обороны и полиция. Для спасения людей они используют все доступные плавсредства, включая резиновые лодки и каяки.

Согласно сообщениям местных властей, за последние трое суток в регионе выпало от 300 до 400 мм осадков. В провинциях Чако, Корриентес, Энтре-Риос, Формоза, Мисьонес и Санта-Фе действует предупреждение желтого уровня из-за ожидаемого шторма.

15 мая на реке Нигер в юго-западной части Нигерии произошло крушение парома. Погибли 37 человек.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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