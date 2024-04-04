Газ против бастующих учителей и пенсионеров применили полицейские в Аргентине

Аргентинская полиция применила газ против учителей и пенсионеров во время протеста в центре Буэнос-Айреса, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала C5N, акция была направлена против ликвидации национального фонда поощрения учителей. Также в манифестации участвовали пенсионеры, требовавшие увеличения пенсий.

Как уточняется, участники протестов, собравшиеся у здания конгресса республики, вышли на проезжую часть, что, по новым правилам проведения, привело к вмешательству со стороны правоохранительных органов. Полиция оттеснила людей обратно на тротуар, чтобы они не препятствовали движению транспорта.

В настоящее время обстановка у конгресса спокойная.

Ранее сообщалось, что волна протестов захлестнула турецкие города. Zakon.kz, заручившись поддержкой политолога, проанализировал происходящее в стране и узнал, скажется ли на Казахстане изменение политических настроений в государстве-партнере.