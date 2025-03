Первая пятничная молитва месяца Рамазан собрала сотни мусульман в Израиле

В мечети Аль-Акса пятничную молитву посетили порядка 90 тыс. верующих мусульман, передает издание Muslim на своей странице в социальной сети Х.

Эту цифру также подтвердили иорданские религиозные власти, отвечающие за управление комплексом.

⚡️🇵🇸 The Islamic Endowments Department in Jerusalem: About 90 thousand worshipers performed the first Friday prayers of Ramadan in the blessed Al-Aqsa Mosque. https://t.co/4hzckcBo69 pic.twitter.com/VBGKIracaK

Полиция Израиля направила в город тысячи сотрудников для обеспечения и поддержания порядка, а также проведения профессиональных обысков. У палестинских участников, к примеру, возникли определенные трудности на контрольно-пропускном пункте.

On the first Friday of Ramadan, they won’t let them pray.



From Qalandia checkpoint in occupied Jerusalem, where Palestinians are trying to reach Jerusalem to perform the first Friday prayer of Ramadan at Al-Aqsa Mosque, despite the occupation's obstacles. pic.twitter.com/aud5JEyuaK