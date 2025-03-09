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Мир

Мужчина с флагом Палестины 16 часов просидел на стене Биг-Бена в Лондоне

акции протеста, Биг-Бен, Лондон, Палестина, мужчина с флагом Палестины , фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 10:38 Фото: Instagram/free__all.of.us
Мужчину, который днем 8 марта 2025 года, забрался на одну из главных достопримечательностей столицы Великобритании, удалось снять лишь спустя 16 часов, сообщает Zakon.kz.

Молодой человек устроил акцию протеста, он размахивал флагом Палестины и требовал для нее свободы.

"Сейчас мужчина задержан. Инцидент затянулся из-за специфики местонахождения мужчины и необходимости обеспечения безопасности наших офицеров, отдельных лиц и широкой общественности", – пишет газета Independent со ссылкой на полицию.

По данным издания, мужчину принудительно сняли около полуночи по местному времени (около 05:00 по времени Астаны), после того как спасатели и переговорщики в третий раз попытались уговорить его спуститься.

О том, какая ответственность грозит задержанному за его действия – не сообщается.

Ранее сообщалось, что 7 марта 2025 года сотни верующих мусульман посетили молитвы в первую пятницу священного месяца Рамазан в мечети Аль-Акса на Эспланаде мечетей в Иерусалиме.

Андрей Дюсупов
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