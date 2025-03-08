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Мир

Китай запустит массовое производство летающих автомобилей в 2026 году

Китай, массовое производство летающих автомобилей , фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 00:36 Фото: freepik
В 2026 году в Китае начнется массовое производство летающих автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил председатель правления компании XPeng Motors и депутат Всекитайского собрания народных представителей Хэ Сяопэн, передает Xinhua.

Компания, известная своими электромобилями, готовит к запуску летающие автомобили, начав с выпуска летающего модуля для машины Land Aircraft Carrier (LAC).

Ожидается, что ежегодно будет производиться около 10 тыс. таких устройств. Премьера LAC состоится на авиасалоне Airshow China в Чжухае, где он проведет свой первый полет 12 и 17 ноября.

О том, как оформить жалобу на китайский автомобиль в Казахстане, можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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