Израильская туристка и местная жительница подверглись групповому изнасилованию в Индии

6 марта во время нападения недалеко от популярного объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО на юге Индии, трое убили мужчину, а также изнасиловали израильскую туристку и индийскую женщину, сообщает Zakon.kz.

По информации U.S. News & World Report, как рассказал суперинтендант полиции Рам Арасидди, индийский мужчина и две женщины любовались звездами вместе с двумя другими туристами-мужчинами в городе Хампи. В этот момент трое мужчин напали на них после требования денег.

Нападавшие столкнули мужчин в речной канал, а затем изнасиловали женщин. Двое мужчин, включая американца, выжили, а тело третьего мужчины обнаружили утром 8 марта.

По словам Арасидди, полиция уже арестовала двух подозреваемых в нападении.

Ранее сообщалось, что не менее 11 человек пострадали в результате стрельбы в пабе в Торонто вечером 7 марта 2025 года.