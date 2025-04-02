Туристку заманили на экскурсию и изнасиловали в Индии

Мужчина в Индии предложил 25-летней туристке из Германии посмотреть город Хайдарабад и изнасиловал ее в машине, сообщает Zakon.kz.

По информации The Times of India, девушка приехала в Индию вместе с другом в начале марта. Вернуться домой они должны были 3 апреля. Однако вечером 31 марта туристы на овощном рынке познакомились с местным жителем, который предложил покатать их по Хайдарабаду на машине и показать исторические места.

Как уточняется, немцы согласились и сели в салон автомобиля, где помимо них уже находились пятеро несовершеннолетних индийцев.

"Во время поездки они даже ели, пили и делали селфи в разных местах", – рассказал сотрудник полиции.

Отмечается, что спустя два часа водитель остановился на дороге и попросил всех, кроме немки, выйти под предлогом сделать селфи. Оставшейся в машине девушке он сказал, что недалеко есть место, где получится сделать еще более красивые снимки, и повез ее туда. Там индиец набросился на туристку, надругался над ней и пригрозил страшными последствиями.

Затем, пишет портал, злоумышленник отвез девушку к месту, где он ранее высадил остальных, и скрылся. Иностранцы подали жалобу в полицейский участок Хайдарабада, и стражи правопорядка установили личность подозреваемого с помощью фотографий в телефоне пострадавшей. Через 12 часов мужчину задержали возле его дома в районе Якутпура и заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в изнасиловании сбежал из суда в Каскелене.