"Похищение века": в Швейцарии требовали более 490 млн тенге за украденных болонок

В Швейцарии арестовали двоих мужчин. Они оказались замешаны в краже двух собак и требовании выкупа, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS, владелец собак, 59-летний швейцарец, вернулся в свою квартиру в районе Шлирен в Цюрихе 24 февраля и обнаружил, что у него украли двух собак породы болонка. Воры оставили шантажное письмо с требованием 1 135 271 доллара (557 млн 415 тыс. 109 тенге) за освобождение собак.

Стоимость покупки щенка болонки на рынке в стране составляет от 1500 до 3000 долларов.

Хозяин собак вызвал полицию, которая начала расследование кражи. 6 марта в аэропорту Цюриха был арестован 30-летний норвежец. Полиция заявила, что он собирался покинуть страну. Сейчас подозреваемый находится под стражей в Швейцарии.

Дальнейшее расследование привело полицию в Польшу. Следователи установили, что 38-летний поляк был тоже причастен к краже. Польская полиция арестовала мужчину и обнаружила двух собак в доме. Владелец вернул животных домой.

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