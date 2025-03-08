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Мир

В британской тюрьме запретили визиты к заключенным из-за нашествия клопов

тюрьма, решетки, тюремные камеры, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 10:06 Фото: pixabay
Администрация британской тюрьмы Ranby распорядилась временно запретить родственникам посещать заключенных из-за нашествия клопов в учреждении, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Mirrior, сейчас местные власти пытаются справиться со вспышкой нашествия постельных клопов в камерах заключенных.

"Посетителям запретили посещать тюрьму, поскольку власти пытаются справиться со вспышкой нашествия постельных клопов в камерах заключенных. Семьям и друзьям было рекомендовано держаться подальше из-за опасений распространения насекомых", – пишет издание.

В настоящее время на территории тюрьмы проводится дезинсекция.

Уточняется, что выявить заражение тюрьмы насекомыми смогли после того, как навестившая своего супруга женщина обнаружила следы от укусов на дочери. Позже эту информацию передали администрации учреждения, которая выявила следы укусов и на заключенных.

Журналисты отмечают, что в конце 2024 года в Великобритании заключенные тюрьмы подверглись нашествию ядовитых пауков и крыс. Согласно отчету о состоянии тюрем в Англии и Уэльсе, нашествие паразитов является острой проблемой.

В 2024 году пассажиры нескольких рейсов компании Turkish Airlines пожаловались на клопов на борту самолетов авиакомпании. Насекомых нашли на рейсе из Йоханнесбурга в Стамбул в марте. Позднее сообщили о клопах на одном из октябрьских рейсов из Стамбула в Сан-Франциско.

Андрей Дюсупов
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