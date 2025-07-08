Чихуахуа спасла хозяина из ледниковой трещины в Швейцарии
Фото: Air Zermatt/CBS News
В Швейцарии спасатели нашли мужчину, упавшего в расщелину ледника, благодаря его чихуахуа, сообщает Zakon.kz
Об этом 7 июля 2025 года пишет CBS News.
Мужчина прогуливался по леднику Фи с собакой, когда провалился в скрытую снегом трещину на глубину восьми метров. Он пытался выбраться и позвал на помощь с помощью любительской рации. Сигнал поймал прохожий, который вызвал спасателей.
Когда спасатели прибыли на вертолете, они не могли найти его местоположение. В поисках им помогла чихуахуа, сидевшая на одном месте и не двигающаяся. Подойдя к собаке, они обнаружили расщелину и спасли мужчину. Собаку признали настоящим героем.
Ранее мы сообщали, что необычная собака из Атырау стала знаменитостью благодаря математическим способностям.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript