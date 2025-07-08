Чихуахуа спасла хозяина из ледниковой трещины в Швейцарии

В Швейцарии спасатели нашли мужчину, упавшего в расщелину ледника, благодаря его чихуахуа, сообщает Zakon.kz

Об этом 7 июля 2025 года пишет CBS News.

Мужчина прогуливался по леднику Фи с собакой, когда провалился в скрытую снегом трещину на глубину восьми метров. Он пытался выбраться и позвал на помощь с помощью любительской рации. Сигнал поймал прохожий, который вызвал спасателей.

Когда спасатели прибыли на вертолете, они не могли найти его местоположение. В поисках им помогла чихуахуа, сидевшая на одном месте и не двигающаяся. Подойдя к собаке, они обнаружили расщелину и спасли мужчину. Собаку признали настоящим героем.

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