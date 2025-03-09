В США выпускают девушку, которая хотела убить подругу из-за вымышленного монстра

Из психбольницы США выпускают девушку, больную шизофренией. Она хотела убить подругу ради Слендермена (персонаж, созданный участником интернет-форума Something Awful в 2009 году в подражание персонажам городских легенд), сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, спустя 10 лет в психиатрической клинике 22-летняя Морган Гейзер выходит на свободу. В 12 лет она вместе с подругой завела одноклассницу в лес и нанесла ей 19 ножевых ранений – все ради вымышленного монстра Слендермена. Девочка чудом выжила.

На суде у Гейзер диагностировали шизофрению и отправили на принудительное лечение на срок от 40 лет до пожизненного. Но теперь врачи решили, что она больше не опасна.

В клинике Гейзер зачитывалась книгами о садизме и торговле органами. Помимо этого, за годы лечения пациентка клиники сменила пол. При этом судья все равно дал ей зеленый свет.

Ранее сообщалось, что американку обвиняют в разжигании масштабнейшего лесного пожара.