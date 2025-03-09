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Мир

Американку обвиняют в разжигании масштабнейшего лесного пожара

Пылающие холмы, лесные пожары, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 05:56 Фото: pixabay
40-летнюю жительницу США Александру Белоусову обвинили в поджоге леса на Ковингтон-Драйв, в результате которого сгорело более 2000 акров земли, сообщает Zakon.kz.

По данным NBC, ее действия подвергли угрозе жизни и дома сотен людей.

По данным Комиссии по лесному хозяйству Южной Каролины, 40-летняя Александра Белоусова из Миртл-Бич была арестована 6 марта по обвинению в халатности, допущенной при разжигании пожара в лесах, на лугах или в других местах без принятия определенных мер предосторожности.

По словам официальных лиц, пожар продолжается до сих пор. Это один из крупнейших из более чем 175 лесных пожаров, которые бушевали по всему штату за последнюю неделю.

Белоусова предстанет перед судом в округе Хорри 15 апреля. В случае, если ее признают виновной, обвинение может повлечь наказание в виде тюремного заключения сроком до 30 дней или штраф.

Ранее сообщалось, что жители Японии тоже в страхе спасаются от лесных пожаров.

Аксинья Титова
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