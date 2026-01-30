#Казахстан в сравнении
Мир

Во Франции пытаются отменить исполнение "супружеского долга" в браке

Отношения, сон, люди, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 06:30 Фото: freepik
Депутаты Нацсобрания Франции продвигают отмену "супружеского долга" в браке. Авторы законопроекта, Мари-Шарлотта Гарин и Поль Кристоф, надеются на его принятие до лета 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет France 24, такие высказывания, как "право первой брачной ночи", демонстрируют "всю тяжесть понятия супружеского долга, которое сохраняется в обществе".

"Именно это убеждение подразумевает, что один обязан вступать в сексуальные отношения с другим или что он имеет право требовать их в рамках брака, в частности, и супружеской пары, в целом", – заявил один из депутатов с трибуны.

Авторы законопроекта поясняют, что гражданский кодекс устанавливает четыре обязанности, вытекающие из брака: верность, взаимная поддержка, помощь и совместная жизнь. При этом он не закрепляет никакой обязанности вступать в половые отношения.

Однако в старой судебной практике совместное проживание иногда приравнивалось к "совместному сну", что способствовало сохранению идеи о предполагаемом "супружеском долге". Так, в 2019 году мужчина получил развод по вине своей жены, поскольку она прекратила с ним сексуальные отношения на несколько лет.

В следующем году женщина подала апелляцию в Кассационный суд, но безуспешно, и дело было передано в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который в январе 2025 года осудил Францию по этому вопросу.

"Допустив сохранение такой обязанности в нашем законодательстве, мы коллективно одобрили систему господства, систему хищнического поведения мужа по отношению к жене", – заявила Гарин.

Депутат добавила, что закон необходимо изменить, чтобы подобное никогда больше не существовало ни в законодательстве, ни в менталитете. По словам Мари-Шарлотта Гарин, "брак не может быть замкнутым миром, где согласие на сексуальные отношения приобретается окончательно и на всю жизнь".

Текст, поддержанный более чем 120 депутатами парламента, от коммунистов до либералов, разъясняет в гражданском кодексе, что совместная жизнь не налагает на супругов никаких обязательств вступать в сексуальные отношения.

В нем также говорится, что невозможно обосновать развод по вине одного из супругов отсутствием или отказом от сексуальных отношений. Правозащитники считают, что понятие "супружеского долга" используют для "игнорирования согласия на секс и случаев изнасилования".

Ранее мы сообщали о том, что во Франции расследуют смерть двоих детей из-за популярной смеси.

Аксинья Титова
