Во Франции пытаются отменить исполнение "супружеского долга" в браке
Как пишет France 24, такие высказывания, как "право первой брачной ночи", демонстрируют "всю тяжесть понятия супружеского долга, которое сохраняется в обществе".
"Именно это убеждение подразумевает, что один обязан вступать в сексуальные отношения с другим или что он имеет право требовать их в рамках брака, в частности, и супружеской пары, в целом", – заявил один из депутатов с трибуны.
Авторы законопроекта поясняют, что гражданский кодекс устанавливает четыре обязанности, вытекающие из брака: верность, взаимная поддержка, помощь и совместная жизнь. При этом он не закрепляет никакой обязанности вступать в половые отношения.
Однако в старой судебной практике совместное проживание иногда приравнивалось к "совместному сну", что способствовало сохранению идеи о предполагаемом "супружеском долге". Так, в 2019 году мужчина получил развод по вине своей жены, поскольку она прекратила с ним сексуальные отношения на несколько лет.
В следующем году женщина подала апелляцию в Кассационный суд, но безуспешно, и дело было передано в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который в январе 2025 года осудил Францию по этому вопросу.
"Допустив сохранение такой обязанности в нашем законодательстве, мы коллективно одобрили систему господства, систему хищнического поведения мужа по отношению к жене", – заявила Гарин.
Депутат добавила, что закон необходимо изменить, чтобы подобное никогда больше не существовало ни в законодательстве, ни в менталитете. По словам Мари-Шарлотта Гарин, "брак не может быть замкнутым миром, где согласие на сексуальные отношения приобретается окончательно и на всю жизнь".
Текст, поддержанный более чем 120 депутатами парламента, от коммунистов до либералов, разъясняет в гражданском кодексе, что совместная жизнь не налагает на супругов никаких обязательств вступать в сексуальные отношения.
В нем также говорится, что невозможно обосновать развод по вине одного из супругов отсутствием или отказом от сексуальных отношений. Правозащитники считают, что понятие "супружеского долга" используют для "игнорирования согласия на секс и случаев изнасилования".
