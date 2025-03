Более 350 тысяч домов остались без света в Австралии из-за циклона Альфред

Более 350 тысяч домов в Австралии остаются без света из-за циклона "Альфред". Штормовой ветер обрывает провода и вырывает с корнями деревья, а ливень затапливает дороги, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала ABC, только в Квинсленде из-за циклона без электричества остались около 350 тысяч домов и предприятий. Кроме того, север штата Новый Южный Уэльс также затронутого циклоном, там без света остаются 16 тысяч домов.

Don’t let a fallen tree stop you from getting onto the M1.

Natural disasters either bring out the worst in humanity or the best. Everyone is working together to get home safely.#onlyinaustralia #CycloneAlfred #Cyclone pic.twitter.com/1ql87BwDZD — Imran Siddiqui (@ImranSiddiquie) March 9, 2025

Ранее в государственном метеобюро Австралии (BoM) сообщили, что тропический циклон "Альфред" достиг восточного побережья страны в пятницу утром. К утру субботы, 8 марта 2025 года, циклон ослабел и был классифицирован как минимальный. Тем не менее, стихия по-прежнему представляет опасность для населения, прогнозируются проливные дожди и наводнения.

The Wynnum Manly District Cricket Club located in Tingalpa, Brisbane, Queensland, Australia is feeling the full effects of Cyclone Alfred, however it is not unusual for the club to flood to this degree and we understand the challenges ahead.#wearetheseaeagles #rain#cyclone pic.twitter.com/gXERBtJQ9h — Wynnum Manly CC (@WynnumManlyCC) March 9, 2025

Сейчас уже очевидно, что дожди усилились 9 марта и могут повлиять на Брисбен, а также на региональные центры Квинсленда, в частности Ипсвич, Соншайн-Кост и Гимпи.

Аэропорт Брисбена открылся в воскресенье, однако предупредил, что погодные условия могут повлиять на расписание. Также сегодня, 9 марта 2025 года, правительство Квинсленда решит, возобновить ли работу около 1000 школ, закрытых из-за плохой погоды.

