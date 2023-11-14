Охрана внучки Байдена устроила стрельбу в Вашингтоне

Агенты Секретной службы, охраняющие внучку президента США Джо Байдена, открыли стрельбу в Вашингтоне. Они пытались задержать автоугонщиков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph, охрана внучки Джо Байдена открыла огонь по трем мужчинам, которые пытались угнать правительственный автомобиль в Вашингтоне. Угонщиков застали на месте преступления, когда они разбили окно фургона Секретной службы.

Двое агентов, охранявших Наоми Байден, начали стрелять по угонщикам, но не попали ни в одного из них. Преступники сбежали на своем автомобиле, их разыскивают по всему городу. Внучка президента США при этом инциденте не пострадала.

Вашингтон уже несколько месяцев сталкивается с ростом преступности. За текущий год в американской столице зарегистрировали более 6 тысяч сообщений об угнанных автомобилях. Большинство задержанных за угоны в Вашингтоне – подростки. Полиция рекомендовала автомобилистам не ездить по улицам американской столицы в одиночестве. Число преступлений, связанных с насилием, также выросло: в этом году в Вашингтоне зарегистрировали максимальное количество убийств за последние 20 лет.

Попытка угнать машину Секретной службы стала столь явным проявлением разгула преступности в столице США, что 13 ноября этот случай обсуждали в Конгрессе. Сенатор от Республиканской партии Энди Биггс потребовал усилить меры по охране правопорядка в Вашингтоне.

В октябре вооруженные грабители угнали автомобиль члена Палаты представителей США в самом центре американской столицы, недалеко от Капитолия.