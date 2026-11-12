Вооруженный мужчина открыл стрельбу неподалеку от Белого дома: что известно о ЧП
Об этом пишет агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местную полицию. По данным временного главы столичной полиции Джеффри Кэрролла, злоумышленник открыл огонь, смертельно ранив человека в фитнес-центре VIDA, после чего ранил еще нескольких людей на улице и в паркинге.
Как отметил Кэрролл, перед этим у мужчины, предположительно, произошел конфликт с ассоциацией домовладельцев здания.
"Когда силовики заблокировали подозреваемого на седьмом этаже жилого дома, он покончил с собой. На место оперативно прибыли спецподразделения SWAT, агенты ФБР и Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF)", – говорится в сообщении.
Очевидцы инцидента рассказали о панике в спортивном зале, где в момент нападения находилось около 50 человек.
"В течение нескольких секунд мужчина упал на пол и растеклась лужа крови", – поделился один из свидетелей, Джеймс Спеллман.
Район происшествия был оцеплен, а школы переведены в режим локдауна. Местные власти продолжают расследование причин трагедии.
Ранее сообщалось, что в западной части центральной Турции в результате вооруженных нападений погибли восемь человек.