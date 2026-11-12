Вооруженный мужчина открыл стрельбу неподалеку от Белого дома: что известно о ЧП

В США пять человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в Вашингтоне, неподалеку от Белого дома. Один из пострадавших погиб, а предполагаемый стрелок после нападения покончил с собой, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местную полицию. По данным временного главы столичной полиции Джеффри Кэрролла, злоумышленник открыл огонь, смертельно ранив человека в фитнес-центре VIDA, после чего ранил еще нескольких людей на улице и в паркинге.

Как отметил Кэрролл, перед этим у мужчины, предположительно, произошел конфликт с ассоциацией домовладельцев здания.

"Когда силовики заблокировали подозреваемого на седьмом этаже жилого дома, он покончил с собой. На место оперативно прибыли спецподразделения SWAT, агенты ФБР и Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF)", – говорится в сообщении.

Очевидцы инцидента рассказали о панике в спортивном зале, где в момент нападения находилось около 50 человек.

"В течение нескольких секунд мужчина упал на пол и растеклась лужа крови", – поделился один из свидетелей, Джеймс Спеллман.

Район происшествия был оцеплен, а школы переведены в режим локдауна. Местные власти продолжают расследование причин трагедии.

Ранее сообщалось, что в западной части центральной Турции в результате вооруженных нападений погибли восемь человек.