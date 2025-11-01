#Народный юрист
Мир

Два пассажирских самолета столкнулись в Нью-Йорке

Игрушка, руки, забор, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 04:59 Фото: freepik
В нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия столкнулись два самолета авиакомпании United Airlines. Инцидент случился на фоне сильных задержек рейсов, вызванных непогодой и нехваткой персонала из-за приостановки работы федеральных ведомств, сообщает Zakon.kz.

По данным New York Post, в компании United Airlines сообщили, что лайнер, прибывший из Орландо, задел хвост другого самолета той же авиакомпании, который стоял на рулежной дорожке в ожидании вылета в Хьюстон. Один из пассажиров рассказал изданию, что во время движения почувствовал толчок, но не сразу понял, что произошло столкновение.

На месте происшествия работали службы экстренного реагирования. Оба самолета вернулись к гейту, людей эвакуировали. Никто из 328 пассажиров и 15 членов экипажа не пострадал.

Технические специалисты проводят осмотр поврежденного самолета. В момент столкновения рейс в Хьюстон уже задерживался более полутора часов.

Аэропорт Ла-Гуарди приостанавливал полеты из-за сильного ветра, порывы которого достигали 72 км/ч. Среднее время задержек в воздушной гавани составляло около двух часов, в отдельных случаях – до пяти.

Национальная метеослужба США объявила предупреждение о сильном ветре до полуночи. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) не прокомментировало инцидент из-за остановки работы правительства.

Ранее сообщалось, что туристы перевернулись на автомобиле во время сафари в Турции.

Аксинья Титова
