В Татарстане автомобиль врезался в автобусную остановку: пострадали 11 человек

В Казани автомобиль каршеринга на полном ходу влетел в остановку общественного транспорта, пострадали 11 человек, сообщает Zakon.kz.

Авария случилась 10 марта 2025 года. Машина влетела в толпу людей, когда они выходили из автобуса, пишет РИА Новости.

"В результате наезда легкового автомобиля на автобусную остановку пострадали 11 человек. Девять – доставили в больницу в состоянии средней тяжести, среди них – 12-летний ребенок. Еще двоим пострадавшим не потребовалась госпитализация", – сообщили в Минздраве Татарстана.

По данным прокуратуры республики, водитель на арендованной машине пытался объехать автобус. Возбуждено дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее в полиции Астаны обратились к участникам дорожного движения и рассказали о том, что из-за плохих погодных условий на дорогах столицы буквально за несколько часов случилось около сотни ДТП.