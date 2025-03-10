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Происшествия

100 ДТП за несколько часов и закрытые трассы: что происходит на дорогах Астаны

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 15:29 Фото: Zakon.kz
С утра 10 марта 2025 года на территории Астаны зафиксировали около сотни дорожно-транспортных происшествий. Причина – ухудшение погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Столичные полицейские напомнили, что пока из-за снегопада и метели дороги по всем направлениям из Астаны закрыты для движения, а также призвали водителей быть предельно внимательными.

"Просим жителей и гостей столицы воздержаться от загородных поездок. Также напоминаем о необходимости не препятствовать работе коммунальных служб, занимающихся очисткой улиц от снега. Просим автовладельцев не оставлять транспортные средства на обочинах", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

При выезде на личном транспорте водителей просят учитывать сообщения об ухудшении погодных условий и ограничениях в движении, а также избегать резких маневров и держать дистанцию до впереди идущего транспорта больше привычной в полтора-два раза.

Ранее стало известно, что в связи с неблагоприятными погодными условиями задерживаются самолеты, вылетающие и прилетающие в Астану. Из 84 запланированных рейсов на вылет задерживаются шесть. Причина – позднее прибытие воздушного судна из-за неблагоприятных погодных условий.

Зима категорически отказывается уходить и давать весне дорогу. Так, в Астане который день бушует непогода. Коммунальным службам приходится функционировать в бесперебойном усиленном режиме. К примеру, с утра 10 марта 2025 года на уборку снега в столице вышли почти 2 600 дорожных рабочих и 1 645 единиц спецтехники.

Андрей Дюсупов
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