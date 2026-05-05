Эвакуатор врезался в автобусную остановку в Астане

В Астане на ул. Айтматова эвакуатор врезался в автобусную остановку, сообщает Zakon.kz.

Кроме того он выехал в зону для пешеходов. Об этом передает Qazaqstan.tv.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. Водитель привлечен к административной ответственности, он возместит причиненный ущерб", – прокомментировали инцидент в департаменте полиции Астаны.

В Астане начали возводить опоры легкорельсового транспорта (LRT) по направлению к городу Косшы.