Эвакуатор врезался в автобусную остановку в Астане
Фото: Zakon.kz
В Астане на ул. Айтматова эвакуатор врезался в автобусную остановку, сообщает Zakon.kz.
Кроме того он выехал в зону для пешеходов. Об этом передает Qazaqstan.tv.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. Водитель привлечен к административной ответственности, он возместит причиненный ущерб", – прокомментировали инцидент в департаменте полиции Астаны.
