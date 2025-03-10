Десятки пострадавших и огромный пожар: танкер столкнулся с грузовым судном около Британии

У берегов Великобритании, в устье реки Хамбер, столкнулись танкер и грузовое судно, в результате чего пострадали 32 человека, сообщает Zakon.kz.

По данным издания The Independent, в результате инцидента произошел пожар. Члены обеих команд покинули горящие суда. Состояние пострадавших остается неясным, спасатели и вертолет береговой охраны срочно выехали на место происшествия.

В данное время на месте происшествия работают пожарные.

Предполагается, что инцидент связан с танкером под флагом США MV Stena Immaculate, который, как пишет издание, перевозил авиационное топливо. Согласно инструменту отслеживания судов Vesselfinder, американский танкер стоял на якоре, когда столкнулся с судном MV Solong под флагом Португалии.

В социальной сети распространилось видео инцидента.

Ранее сообщалось, что в Татарстане автомобиль врезался в автобусную остановку, в результате чего пострадали 11 человек.