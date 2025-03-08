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Мир

Два крупных судна столкнулись у берегов Стамбула

танкер, контейнеровоз, Стамбул, столкновение, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 10:43 Фото: pixabay
У берегов Стамбула дрейфующий контейнеровоз Orita врезался в стоявший на якоре танкер Mia. После столкновения у танкера разорвался балластный танк и в Мраморное море вылилась "загрязненная вода", сообщает Zakon.kz.

Столкновение произошло в девяти километрах от береговой линии, передает агентство IHA.

"В результате происшествия никто не пострадал. Отмечается, что 130-метровый контейнеровоз шел под флагом Панамы, а 270-метровый танкер плыл под флагом Гайаны. Катастрофы удалось избежать", – уточнило агентство.

Ранее сообщалось, что турецкие власти готовятся к возможным землетрясениям и цунами. Опасения вызваны сейсмической активностью на острове Санторини.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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